Киевский патриархат назвал дату вручения томоса об автокефалии

Константинопольский патриархат 6 января 2019 года передаст предстоятелю новой украинской православной церкви (УПЦ) томос об автокефалии, заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий, передает Би-би-си Украина.

«Томос Вселенского патриарха, по информации, которую мы получили, будет вручен предстоятелю православной церкви Украины 6 января», — сказал он.

Для получения автокефалии украинские церкви должны провести объединительный собор. Сейчас в стране действуют УПЦ Киевского и Московского патриархата, а также Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), 15 декабря во время объединительного собора должны провозгласить создание единой церкви страны и выбрать ее предстоятеля.

По словам архиепископа Евстратия, участники собора сначала определят трех основных претендентов на пост главы новой церкви, а позже выберут его путем тайного голосования.

Московский патриархат решил, что епископат и духовенство церкви не должны участвовать в соборе и постановил считать это собрание незаконным. В РПЦ также выступают против собора и назвали его «канонически ничтожным сборищем». Из-за решения Константинопольского патриархата дать УПЦ автокефалию РПЦ разорвала с ним каноническое общение.