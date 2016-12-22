В Польше по подозрению в терроризме арестовали выходца из Чечни

Российский гражданин Альви А., выходец из Чечни, был арестован на три месяца в Польше по подозрению в терроризме и участии в «Исламском государстве» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), рассказал пресс-секретарь польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын, пишет агентство PAP.
Фамилию гражданина России он не назвал. По данным властей Польши, россиянин был членом террористических организаций и принимал участие в боях на Ближнем Востоке в соединениях ИГ. После приезда в Польшу он контактировал с исламскими радикалами, часть которых позже депортировали — их присутствие расценили как угрозу национальной безопасности.
Агентство внутренней безопасности считает, что Альви А. был членом группы, занимавшейся материально-техническим обеспечением террористов. Его также подозревают в организации незаконной миграции.
Это не первый гражданин России, которого европейские правоохранительные органы заподозрили в связях с ИГ. Так, в августе в Берлине задержали 29-летнего Юсупа Б., подозреваемого в финансировании террористов, а в сентябре Бельгия экстрадировала в Россию Али Гехаева, который находился в международном розыске также по обвинению в спонсировании ИГ.