Генпрокуратура Берлина сообщила об аресте финансировавшего ИГ россиянина

Генпрокуратура Берлина сообщила, что в аэропорту Амстердама Схипхол задержан обвиняемый в финансировании террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Генпрокуратура ведет предварительное расследование его поддержки террористической деятельности совместно с отделом государственной безопасности бюро расследований Бранденбурга.

По данным генпрокуратуры, он поддерживал подготовку террористов, которые находятся в Сирии, а также закупку оружия. После того как обвиняемый узнал о расследовании, он сбежал в Южную Америку. Затем он отправился в Нидерланды, где его арестовали 2 августа.

В сообщении отмечается, что обвиняемым является 29-летний Юсуп Б. В то же время представитель генпрокуратуры сообщил «РИА Новости», что он является гражданином России.

«К настоящему моменту никаких обращений в консульский отдел посольства не поступало. Сотрудники отдела в контакте с компетентными властями Нидерландов предпринимают усилия для установления личности задержанного и его принадлежности к гражданству России. Если это будет подтверждено, то ему будет оказана вся необходимая в подобных ситуациях консульская помощь в случае обращения за ней нашего гражданина», — сообщили РБК в посольстве России в Нидерландах.