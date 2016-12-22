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Кириенко заявил о проверке информации о пытках членов «Нового величия»
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Кириенко заявил о проверке информации о пытках членов «Нового величия»
Политика, 17:54
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Кириенко заявил о проверке информации о пытках членов «Нового величия»

После встречи президента Владимира Путина с членами СПЧ была организована проверка информации о возможных пытках членов движения «Новое величие», рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает «Интерфакс».

«Поручение президент дал. Все поручения президента исполняются немедленно, поэтому, как только дано поручение, запрос документов по всем поручениям проводился прямо во вторник», — заявил он.

Кириенко также рассказал, что генпрокуратура проводит проверку ареста и условий содержания 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который получил 16 суток ареста за призывы к участию в акции «За ваших и наших детей» в поддержку членов движений «Сеть» и «Новое величие», в отношении которых возбудили уголовные дела.

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На заседании СПЧ 11 декабря, член Совета Николай Сванидзе сказал Путину, что в этих делах есть нарушения. «Это плохие дела, Владимир Владимирович, там пытки, провокации и уже очень тяжелые последствия для здоровья молоденьких девочек, одна из которых несовершеннолетняя», — заявил он. В ответ Путин сказал, что с этим нужно разобраться, по словам президента, ему не докладывали об этих делах.

Членов «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Шестерых из них отправили под стражу, еще четверо оказались в СИЗО. По версии защиты, обвинение построено на показаниях сотрудника правоохранительных органов, внедренного в движение. В августе после общественной кампании и несанкционированного «Марша матерей» из СИЗО под домашний арест перевели двух участниц «Нового величия» — Анну Павликову и Марию Дубовик.

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В октябре в Москве прошла акция «За ваших и наших детей» в поддержку фигурантов «дел «Нового величия» и «Сети».

Пономарев на своей странице в Facebook разместил репост с призывом принять участие в акции. 5 декабря суд назначил ему наказание в виде 25 суток ареста за повторное нарушение установленного порядка организации митинга — ранее в этом году его штрафовали на 10 тыс. руб. за одиночный пикет. Позже наказание правозащитнику сократили до 16 суток.

Теги: Сергей Кириенко , "Новое величие"
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