СМИ узнали об отмене Трампом ежегодного приема для журналистов

Президент США Дональд Трамп отменил прием для журналистов, который ежегодно проводится в Белом доме. Об этом сообщает Fox News.

Белый дом пока официально не сообщал об отмене мероприятия.

Как уточняет телеканал, на приеме традиционно присутствуют журналисты президентского пула, а также другие сотрудники СМИ, работающие в Вашингтоне и Нью-Йорке. В рамках мероприятия для журналистов организовывали шведский стол, также они получали возможность прогуляться по Белому дому в сопровождении супруги или другого члена семьи президента. Как отмечает телеканал, главным преимуществом мероприятия была фотосессия с главой государства и первой леди. В прошлом году прием проводился в Белом доме, однако Дональд и Мелания Трамп не фотографировались с журналистами. Президент только произнес вступительную речь.

В августе Трамп говорил, что СМИ, которые распространяют «фейковые новости», относятся к «оппозиционной партии». Глава государства отметил, что пресса в Соединенных Штатах может писать все, что хочет, но большая часть сообщений — это «фейковые новости», продвижение политической повестки или попытки обидеть людей.