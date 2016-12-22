Белый дом аннулировал пропуск журналиста после конфликта с Трампом

Белый Дом приостановил действие пропуска журналиста после инцидента с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на своем странице в Twitter, не называя имени корреспондента. Как сообщал CNN речь идет о его корреспонденте Джиме Акосте.

Во время пресс-конференции Акоста задал вопрос о караване мигрантов. Он сказал, что Трамп называл его движение «завоеванием». «Вы не думаете, что демонизируете мигрантов?», — спросил Акоста.



«Нет, совсем не так. Я хочу, чтобы они вошли в страну, но сделали это легально», — сказал Трамп. Он отметил, что «нам нужны люди». Акоста прервал американского лидера со словами «подождите», но американский лидер продолжал говорить. «Вы ведь знаете, зачем нам нужны люди? Потому что сотни компаний приходят к нам, и нам нужны люди», — заметил президент.



Корреспондент напомнил, что мигранты находятся в «сотнях милях», это нельзя назвать «завоеванием». «Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — сказал американский лидер. Акоста сказал, что хочет задать еще один вопрос, но Трамп ему не позволил.



Одна из сотрудниц Белого Дома, Сара Хакаби, присутствующая в зале, встала и попыталась взять микрофон из рук корреспондента, но потом села на месте, оставив его в руках журналиста. Акоста начал спрашивать про дело о возможном вмешательство России в выборы. «Вы обеспокоены…», — начал задавать вопрос журналиста. «Я не обеспокоен ничем, что касается российского вмешательства, потому что это мистификация. Положите микрофон», — ответил Трамп. В результате женщина взяла микрофон у Акосты. В конце Трамп сказал: «CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN. Как вы обращались с Сарой Хакаби — это ужасно, и то, что вы делаете с другими людьми — это ужасно. Вы не должны так относиться к ним».



Другой журналист начал задавать вопрос, но Акоста снова поднялся и начал что-то говорить. Трамп попросил его сесть и обратился к журналисту: «Когда вы передаете фейковые новости, что делает CNN часто, вы — враг народа», — сказал американский лидер

После этого инцидента Белый дом сообщил об отзыве аккредитации у Акосты. «Факт того, что CNN гордиться тем как ее сотрудники работают — это отвратительно. Это пример их возмутительного пренебрежения ко всем, включая молодых женщин, которые работают в этой администрации», — заявила Сара Сандерс. Также в Белом доме отметили, что такое поведение является проявлением неуважения к другим корреспондентам, не давая им возможности задать свои вопросы президенту. Сара Сандерс отметила, что Трамп «верит в свободу прессы и приветствуют жесткие вопросы, обращенные к нему или к его администрации». Акоста назвал в своем Twitter пост Сандрес «ложью».