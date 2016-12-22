ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,46 64,75 EUR Нал. 77,31 74,49 USD Бирж. 66,32 +0,21 EUR Бирж. 75,88 +0,38 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6512,80 -67,30 IMOEX 2445,34 +1,37% RTSI 1164,27 +1,14% Brent 72,05 +0,17% DJIA 26177,65 +2,12% Nasdaq 7571,66 +2,65%
Белый дом аннулировал пропуск журналиста после конфликта с Трампом
Лента новостей
Макрон назвал «великим солдатом» лидера французских коллаборационистов 05:07, Политика США назвали условия исключения Судана из списка спонсоров терроризма 05:05, Политика Разбивший звезду Трампа в Голливуде получил три года условно 04:23, Общество США предупредили о возможных проблемах у 246 самолетов Boeing 737 04:07, Общество Прокуратура Украины назвала причины взрывов минометов «Молот» 03:58, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 03:56, РБК и Экспострой на Нахимовском В Москве возбудили дело после конфликта перед матчем ЦСКА-«Рома» 03:34, Общество «Коммерсантъ» сообщил о скрытом росте цен на бензин через топливные карты 03:17, Бизнес В Пакистане освободили приговоренную к казни за богохульство христианку 02:46, Общество Во Франции умер лауреат премии «Оскар» и автор песен Пиаф Франсис Ле 02:11, Общество Один из организаторов «бульдозерной выставки» умер в Италии 01:51, Общество Reuters узнал о просьбе России провести заседание Совбеза ООН по КНДР 01:39, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 01:19, РБК и Philips Трамп заявил о планах Пенса баллотироваться на пост вице-президента 01:15, Политика «МЮ» обыграл «Ювентус» благодаря двум голам на последних минутах 01:14, Спорт Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры 01:10, Общество «Было как-то горько за Родину»: с чего начался процесс Серебренникова 00:55, Общество В Москве после гибели женщины и подростка возбудили дело 00:42, Общество Трамп возложил на Обаму ответственность за присоединение Крыма к России 00:19, Политика Клейменов в передаче «Время» назвал Серебренникова порядочным человеком 00:04, Общество В Киеве выразили протест России из-за продления ареста украинца Гриба 07 ноя, 23:55, Политика Аршавин рассказал о планах после выступления за клуб «Кайрат» 07 ноя, 23:53, Общество Минэнерго ответило на сообщения о нехватке топлива на зиму в регионах 07 ноя, 23:43, Экономика Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 07 ноя, 23:36, РБК и Мир ОАК сообщила о разработке авиационного комплекса дальней авиации 07 ноя, 23:15, Общество Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса 07 ноя, 23:00, Политика Лига чемпионов по футболу. «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 07 ноя, 23:00, Спорт Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео 07 ноя, 22:58, Политика
Белый дом аннулировал пропуск журналиста после конфликта с Трампом
Политика, 06:08
0
Белый дом аннулировал пропуск журналиста после конфликта с Трампом

Белый Дом приостановил действие пропуска журналиста после инцидента с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на своем странице в Twitter, не называя имени корреспондента. Как сообщал CNN речь идет о его корреспонденте Джиме Акосте.

Во время пресс-конференции Акоста задал вопрос о караване мигрантов. Он сказал, что Трамп называл его движение «завоеванием». «Вы не думаете, что демонизируете мигрантов?», — спросил Акоста.

«Нет, совсем не так. Я хочу, чтобы они вошли в страну, но сделали это легально», — сказал Трамп. Он отметил, что «нам нужны люди». Акоста прервал американского лидера со словами «подождите», но американский лидер продолжал говорить. «Вы ведь знаете, зачем нам нужны люди? Потому что сотни компаний приходят к нам, и нам нужны люди», — заметил президент.

Корреспондент напомнил, что мигранты находятся в «сотнях милях», это нельзя назвать «завоеванием». «Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы — будете управлять CNN», — сказал американский лидер. Акоста сказал, что хочет задать еще один вопрос, но Трамп ему не позволил.

Одна из сотрудниц Белого Дома, Сара Хакаби, присутствующая в зале, встала и попыталась взять микрофон из рук корреспондента, но потом села на месте, оставив его в руках журналиста. Акоста начал спрашивать про дело о возможном вмешательство России в выборы. «Вы обеспокоены…», — начал задавать вопрос журналиста. «Я не обеспокоен ничем, что касается российского вмешательства, потому что это мистификация. Положите микрофон», — ответил Трамп. В результате женщина взяла микрофон у Акосты. В конце Трамп сказал: «CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN. Как вы обращались с Сарой Хакаби — это ужасно, и то, что вы делаете с другими людьми — это ужасно. Вы не должны так относиться к ним».

Другой журналист начал задавать вопрос, но Акоста снова поднялся и начал что-то говорить. Трамп попросил его сесть и обратился к журналисту: «Когда вы передаете фейковые новости, что делает CNN часто, вы — враг народа», — сказал американский лидер

После этого инцидента Белый дом сообщил об отзыве аккредитации у Акосты. «Факт того, что CNN гордиться тем как ее сотрудники работают — это отвратительно. Это пример их возмутительного пренебрежения ко всем, включая молодых женщин, которые работают в этой администрации», — заявила Сара Сандерс. Также в Белом доме отметили, что такое поведение является проявлением неуважения к другим корреспондентам, не давая им возможности задать свои вопросы президенту. Сара Сандерс отметила, что Трамп «верит в свободу прессы и приветствуют жесткие вопросы, обращенные к нему или к его администрации». Акоста назвал в своем Twitter пост Сандрес «ложью».

Теги: Белый дом , Дональд Трамп , журналист
Главное
Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры Общество
Материалы по теме
Разбивший звезду Трампа в Голливуде получил три года условно Общество
Трамп заявил о планах Пенса баллотироваться на пост вице-президента Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter