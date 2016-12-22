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Трамп ответил выступившим против него сотням американских СМИ
Политика, 18:35
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Трамп ответил выступившим против него сотням американских СМИ
К кампании за свободу прессы против нападок со стороны властей США присоединились более 350 американских газет и изданий. Дональд Трамп назвал их «оппозиционной партией»
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал развернувшуюся в СМИ кампанию против нападок на свободную прессу под названием «Журналисты не враги».

По словам Трампа, медиа, распространяющие, как он говорит, фейковые новости, являются «оппозиционной партией». «Это очень плохо для нашей страны, но мы побеждаем», — написал президент США в Twitter.

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Затем он раскритиковал газету Boston Globe, которая и запустила эту кампанию. Трамп напомнил, что The Boston Globe была продана «разоряющейся New Tork Times за $1,3 млрд (плюс $800 млн потерь и инвестиций), а затем была продана за $1». «Теперь Globe в сговоре с другими газетами по свободной прессе. Докажите это», — написал Трамп.

В действительности The Boston Globe была продана NYT в 1993 году за $1,1 млрд, а в 2013 году нью-йоркское издание продало бостонскую газету владельцу футбольного клуба Ливерпуль Джону Уилльяму Генри II.

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«Нет ничего, чего я хотел бы больше для нашей страны, чем свобода прессы. Факт в том, что пресса и так свободна писать и говорить, что хочет, но большая часть того, что она сообщает, это фейковые новости, продвижение политической повестки или просто попытки обидеть людей. Честность победит», — добавил Трамп.

Кампанию за свободу прессы под названием «Журналисты не враги» The​ Boston Globe начала на прошлой неделе​. «Политика Трампа подразумевает постоянные нападки на журналистов, которые считаются не соотечественниками американцев, а врагами народа», — утверждает издание. В частности, The Boston Globe заявила, что участь «врагов народа» ждет издания, не поддерживающие администрацию Трампа.

Газета попросила консервативные и либеральные СМИ присоединиться к кампании. В итоге на 16 августа бостонское издание поддержали более 350 крупных и небольших изданий по всем США.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дональд Трамп
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