СБУ заподозрила наместника Киево-Печерской лавры в организации провокаций

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел занимался координацией провокационных акций, которые, по мнению властей, могли поставить под угрозу проведение объединительного собора, сообщается на сайте ведомства.

Замглавы СБУ Виктор Кононенко рассказал, что в ведомство обратился киевлянин, с которым связался некий Юрий, представившийся активистом движения «Антимайдан». Он предложил мужчине провести акции протеста на Украине. Позже Юрий рассказал мужчине, что координатором акции является человек, входящий в духовенство Киево-Печерской лавры, и назвал пароль, которой ему нужно было назвать при встрече.

«В дальнейшем нами было установлено, что указанным лицом фактически является наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел», — сказал Кононенко. 8 декабря организаторы акции встретились с митрополитом, который пригласил их в свой кабинет после того, как они назвали пароль, утверждают в СБУ.

По данным ведомства, провокации были запланированы на 13–14 декабря и должны были пройти на территории Киево-Печерской лавры. В СБУ считают, что заказчики акции планировали «совершение резонансных преступных действий», в результате которых могли погибнуть и пострадать люди.

При этом в сообщении от Юрия, скриншот которого опубликован на сайте СБУ, говорится о решении «нагнать людей 13 и 14 декабря на утреннюю службу», они должны были отстоять ее без плакатов и выступлений.

«Это с одной стороны должно было стать подтверждением предыдущих «страшилок» о якобы преследовании верующих УПЦ МП радикалами и захвата святыни, с другой — могло поставить под угрозу проведение объединительного собора», — заявили в СБУ.

15 декабря должен состояться объединительный собор украинских православных церквей, на нем решится вопрос о новой структуре и главе объединенной УПЦ. РПЦ, к которой относится УПЦ Московского патриархата, выступает против собора и называет его «канонически ничтожным сборищем». Решение Константинопольского патриархата дать УПЦ автокефалию привело к тому, что в РПЦ разорвали с ним евхаристическое общение.