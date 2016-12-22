На Украине появится ведомство для борьбы с этнической нетерпимостью

Власти Украины объявили о создании нового органа, который займется проблемами национальной политики и свободы совести. Служба должна решить в том числе накопившиеся вопросы с положением нацменьшинств

Евгений Нищук (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

О появлении в ближайшее время Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести заявил министр культуры Украины Евгений Нищук. Ее создание он объяснил предоставлением стране томоса — автокефального статуса Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), сообщает агентство «Интерфакс».

Как пояснил Нищук, Украина является многоконфессиональной и мультикультурной страной. В этой связи новый орган будет работать в том числе с национальными меньшинствами, чтобы пресекать проявления нетерпимости к какому-либо народу.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что обнаружили материалы, направленные на разжигание межнациональной вражды, при обысках у священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Заместитель главы ведомства Виктор Кононенко назвал ущемлением прав, что в УПЦ МП назвали раскольниками тех священнослужителей и верующих, которые признали автокефалию УПЦ КП.

Проблемы в отношениях с нацменьшинствами существуют в нескольких регионах Украины. Так, Венгрия обвиняет Киев в дискриминации этнических венгров, которые проживают в Закарпатской области. В Будапеште критикуют принятый на Украине закон об образовании, который ограничивает преподавание на языках национальных меньшинств. Из-за этого Венгрия с октября 2017 года блокирует проведение саммитов Украина — НАТО.

Министр культуры Украины Нищук в 2016 году оказался в центре скандала, когда в одной из программ телеканала ICTV заявил, что у жителей Донбасса и Запорожья нет достаточной генетической чистоты, чтобы воспринимать украинскую культуру, поскольку «это завезенные регионы». Город Черкассы он назвал наполовину завезенным.

Позже Нищук извинился за свои слова и объяснил, что на самом деле говорил о необходимости расширить национальный диалог на востоке Украины.