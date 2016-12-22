Путин положительно оценил свой выбор профессии

Президент России Владимир Путин заявил, что доволен выбранной им профессией. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как вы знаете, я учился на юридическом факультете тогда Ленинградского, а сейчас Санкт-Петербургского государственного университета», — сказал Путин. Глава государства отметил, что долго выбирал свою профессию и доволен выбором.

Отвечая на вопрос, какую сферу он бы предпочел, если бы выбирал профессию в настоящий момент, Путин сказал, что наиболее захватывающими считает генетику и искусственный интеллект.

В сентябре Путин, беседуя с победителями международных олимпиад, сказал, что в будущем самыми востребованными будут специалисты в области «больших чисел и их обработки», создания искусственного интеллекта, летательных, подводных и наземных аппаратов.