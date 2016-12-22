Шестеро израильтян пострадали при стрельбе на Западном берегу реки Иордан

​Палестинцы открыли огонь из автомобиля по группе израильтян, стоявших на автобусной остановке недалеко от еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан, передает Reuters со ссылкой на представителя армии Израиля.

В результате стрельбы пострадали шестеро гражданских. Как сообщили медики, одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Израильские военные, которые находились неподалеку от места происшествия, открыли огонь по машине, из которой велась стрельба, одна автомобилю удалось скрыться. В настоящее время ведется розыск стрелявших.

В сентябре вооруженный ножом палестинец убил на Западном берегу реки Иордан израильского поселенца с гражданством США. Нападение произошло в торговом центре израильского поселения Эцион, к югу от Иерусалима. Жертвой стал 45-летний адвокат Ари Фульд, имеющий израильское и американское гражданство. Убийца был в свою очередь застрелен одним из вооруженных поселенцев после погони.