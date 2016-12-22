Мелания Трамп сообщила о самостоятельности супруга в принятии решений

Первая леди США Мелания Трамп в интервью Fox News рассказала, что дает советы своему супругу, президенту Дональду Трампу, однако в конечном итоге он сам принимает решения.

По словам Мелании Трамп, она следит за новостями. «Я даю своему мужу советы и честно высказываю свое мнение. Иногда он меня слушает, иногда нет», — отметила она. Первая леди добавила, что не всегда согласна с тоном своего супруга и говорит ему об этом.

Перед промежуточными выборами в конгресс, которые прошли 6 ноября, Мелания Трамп заявила, что демократы и оппозиционные СМИ делают все возможное, чтобы дискредитировать президента США. Она призвала американцев оказать поддержку и помочь доказать неправоту демократов и оппозиционных медиа.

По результатам выборов республиканцы лишились преимущества в палате представителей, однако им удалось укрепить контроль над сенатом.