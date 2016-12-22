Мелания Трамп вступилась за мужа за несколько дней до выборов в конгресс
Политика, 10:15
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Мелания Трамп вступилась за мужа за несколько дней до выборов в конгресс
Политические противники Дональда Трампа и ведущие СМИ Америки распространяют о нем фальшивые новости и пытаются доказать, что у президента нет поддержки, заявила первая леди США Мелания Трамп. Она призвала поддержать партию Трампа
Мелания и Дональд Трамп
Жена президента США Мелания Трамп за несколько дней до промежуточных выборов в конгресс призвала избирателей доказать, что противники ее мужа и ведущие СМИ пытаются оболгать его. Об этом, как сообщает NBC News, говорится в письме, разосланном Национальным комитетом республиканцев.
«Демократы и оппозиционные СМИ делают все возможное, чтобы дискредитировать Дональда ложными обвинениями, распространяя свои фальшивые новости и делая вид, что у него нет поддержки американского избирателя», — заявила Мелания Трамп.
«Эту битву мы должны выиграть вместе. Я прошу вас и других американцев по всей стране лично оказать поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ неправы», — призвала она.