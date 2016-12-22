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Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов при международных перевозках
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Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов при международных перевозках
Политика, 13:43
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Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов при международных перевозках

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон об установлении НДС в размере 0% на аэропортовые услуги для международных перевозок. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, изменения были внесены в 21 главу Налогового кодекса России. В частности, был отменен льготный НДС на соответствующие услуги аэропортов.

Принятый закон предоставляет российскому правительству право определить перечень услуг аэропортов при международных перевозках, реализация которых подлежит обложению нулевого НДС. На данный момент известно, что по ставке 0% будут облагаться услуги по взлету-посадке, стоянке воздушного судна, заправке топливом и другие услуги, оказываемые аэропортами при международных перевозках.

Отмены льготного НДС требовали операторы аэропортов, которые не способны возмещать налог на услуги поставщиков.

Законопроект об изменении ставки НДС для международных рейсов правительство внесло в Госдуму 17 июля. Как сообщалось, существуют административные сложности в определении, на какие именно услуги не должен распространятся налог. Так, «суммарно по всей производственной цепочке налогооблагаемая база оказывается выше, чем собственно добавленная стоимость, создаваемая производственной цепочкой». Отмечалось, что это в целом повышает себестоимость услуг аэропортов, поэтому правительство хотело забрать себе полномочия по определению тех услуг, которые будут облагаться НДС по ставке 0%.

Теги: Госдума , НДС , обнуление , Аэропорт , авиаперевозки
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