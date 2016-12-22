Появилось видео с места крушения скоростного поезда в Анкаре
Общество, 10:38
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Появилось видео с места крушения скоростного поезда в Анкаре
Турецкая газета Hurriyet опубликовала видео крушения скоростного поезда в Анкаре. На кадрах видны сошедшие с рельсов вагоны, а также работа спасателей.
По последним данным, в результате аварии погибли семь человек, 46 пострадали.
Утром 13 декабря сошли с рельсов два вагона скоростного пассажирского поезда, который направлялся из Анкары в Конью. По данным властей, скоростной состав столкнулся с пригородным поездом.
При этом Минтранс Турции заявил, что произошло столкновение с маневровым локомотивом. На месте крушения идут поисково-спасательные работы.