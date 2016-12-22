В Кузбассе из шахты эвакуировали 135 человек из-за остановки вентилятора

В Кузбассе 135 горняков покинули шахту «Есаульская» из-за остановившегося главного вентилятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент угольной промышленности администрации Кемеровской области.
Отмечается, что нарушение работы вентилятора произошло в 04:30 по местному времени (00:30 мск) из-за падения на линию электропередачи (ЛЭП) дерева. По предварительным данным, это произошло из-за штормового ветра, который обрушился на регион в ночь на 29 октября.
Так, без электричества остались жители Кемеровского, Беловского, Новокузнецкого и Яйского районов области.
Тем не менее, согласно сообщению департамента, на других угольных предприятиях перебоев в работе не было.
В настоящий момент работа на шахте «Есаульская» восстанавливается. «Вентилятор запустили, электричество дали, сейчас [горные выработки] проветривают, начнут добывать», — подчеркнули в ведомстве. Никто из шахтеров не пострадал.