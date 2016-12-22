В ЮАР при пожаре на шахте погибли пять человек
Общество, 01:51
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В ЮАР при пожаре на шахте погибли пять человек
В Южно-Африканской Республике при пожаре на медной шахте компании Palabora погибли пять горняков. Об этом заявили в компании, передает Reuters.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в воскресенье, 15 июля, на одном из подземных ленточных конвейеров. Инцидент расследуют менеджеры шахты и представители власти.Агентство Reuters сообщает, что у ЮАР есть проблемы с безопасностью на шахтах, что является риском для инвестором. В начале мая в результате землетрясения на золотодобывающей шахте погибли семь горняков. Южно-Африканская Республика не является крупным производителем меди, и большинство случаев со смертельным исходом происходят на золотых и платиновых шахтах.