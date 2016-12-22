Семи российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Белоруссию

Правление Союза биатлонистов России разрешило двум спортсменкам выступать за Украину и еще пятерым биатлонистам за Белоруссию. Об этом сообщается на сайте СБР.

Отмечается, что письма с просьбами дать согласие спортсменам на переход поступили от Федераций биатлона Украины и Белоруссии. Теперь за Украину будут выступать Анастасия Рассказова и Екатерина Бех. За сборную Белоруссии смогут выступать Елена и Ирина Кручинкины, Анна Мусатова, Арина Яборова и Никита Лобастов. Спортсмены смогут приступить к работе в других национальных сборных с зимнего сезона 2018/2019.

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов», — приводится в сообщении решение правления.

При этом к ним не будет применен двухлетний ограничительный срок, предусмотренный ст. 9 Конституции Международного союза биатлонистов (IBU).

В конце августа СБР заявил, что от IBU поступила информация о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. При этом трое из них закончили спортивную карьеру. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину в употреблении допинга на Олимпиаде, прошедшей в 2014 году в Сочи. В результате Вилухину лишили серебряной медали, а российскую женскую сборную — эстафетного серебра.

В мае IBU признал российскую биатлонистку Екатерину Глазырину виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на два года. При этом были аннулированы результаты спортсменки с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года.