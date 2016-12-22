Путин заявил о планах России создать одну из лучших антидопинговых систем

Россия намерена создать одну из лучших антидопинговых систем. Об этом заявил президент Владимир Путин на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске, сообщается на сайте Кремля.



По словам президента, для этих целей был разработан и реализуется национальный план. «Считаем это принципиальным как для России, так и для всего мира», — сказал Путин.

«Мы видели сбои в нашей системе антидопинга, но хочу отметить, что это не является исключительно нашими, внутренними проблемами. Они выявили факты очевидного несовершенства всей международной антидопинговой системы», — добавил он.

Президент отметил, что солидарен с теми, кто говорит о необходимости изменения системы. По его словам, работа в этом направлении должна вестись на площадке ЮНЕСКО в рамках Международной конвенции. Российский лидер отметил, что в этом процессе должны играть «весомую роль» Международный олимпийский комитет, международные спортивные федерации и национальные олимпийские комитеты.

«Все мы, безусловно, нуждаемся в формировании единых правил — прозрачных, справедливых, равных для всех атлетов», — заметил Путин. Он пояснил, что это должно быть сделано в интересах мирового спорта и его будущего.

В марте 2017 года Путин признал, что российская антидопинговая система «не сработала». Он сказал, что вина за это лежит на российской стороне. «Нужно об этом сказать прямо и это признать», — заметил российский лидер.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проголосовало за восстановление в правах российского антидопингового агентства РУСАДА. Для окончания этого процесса, WADA должна получить доступ к базе данных и образцам бывшей Московской антидопинговой лаборатории.

Глава Всемирного антидопингового агентства пояснил, что WADA предприняла попытку «выйти из тупика». По его словам, таким образом можно доказать виновность спортсменов, которых подозревают в допинге.