Лидер лейбористов счел решение консерваторов по Мэй «ничего не значащим»

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин прокомментировал голосование о вотуме недоверия британскому премьеру и лидеру консерваторов Терезе Мэй, подчеркнув, что его результаты никак не смогут улучшить жизнь британцев, сообщает The Guardian.

«Сегодняшнее голосование никак не отразится на жизнях наших граждан. Премьер-министр утратила большинство в парламенте, ее правительство в хаосе, и она не способна провести процедуру Brexit на тех условиях, которые соответствовали бы интересам страны, в первую очередь поддерживая рынок труда и экономику», — считает он.

Кроме того, он указал на то, что перевес в 83 голоса в пользу Мэй достаточно мал для того, чтобы говорить о том, что она контролирует Консервативную партию в парламенте.

По мнению Корбина, Мэй обязана на следующей неделе вернуть свою «сделку» по Brexit в парламент для того, чтобы палата общин могла взять этот вопрос под свой контроль. Он добавил, что его партия готова управлять Великобританией и способна добиться сделки с Европейским союзом.​