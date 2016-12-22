В Краснодарском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе «Дон» в Краснодарском крае, десять человек госпитализированы, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло около 17:20 по местному времени (совпадает с московским) на 1213-м км трассы М-4 «Дон». «Водитель автомобиля Volkswagen Jetta совершил столкновение с движущимся впереди автобусом «Газель». От удара автобус съехал в кювет и опрокинулся», — рассказали в пресс-службе.
В управлении ГИБДД по региону сообщили ТАСС, что в больницу попали оба водителя и восемь пассажиров автобуса. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще восьми — как средней степени тяжести.
6 декабря в Краснодарском крае легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи; тогда погибли шесть человек.