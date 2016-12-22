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В ДТП с тремя грузовиками и автобусом под Пензой погиб один человек
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В ДТП с тремя грузовиками и автобусом под Пензой погиб один человек
Общество, 10:35
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В ДТП с тремя грузовиками и автобусом под Пензой погиб один человек

В Пензенской области в результате столкновения на трассе трех грузовиков и автобуса один человек погиб и шесть пострадали, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 06:30 мск на 408-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород — Саратов произошло столкновение четырех транспортных средств: двух автомобилей «КамАЗ», автомобиля DAF и автобуса «ПАЗ». «В результате происшествия водитель одного из «КамАЗов», мужчина 1972 года рождения, от полученных травм скончался», — сообщил собеседник РБК.

В пресс-службе добавили, что водителей автомобиля DAF и автобуса, а также четырех пассажиров доставили в медицинское учреждение. Еще одного пострадавшего медики осмотрели и отпустили.​

6 декабря в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи погибли шесть человек. Все жертвы аварии находились в легковой машине. Пострадали трое сотрудников скорой помощи и один пассажир легкового автомобиля.

Теги: Пензенская область , ДТП , грузовик , Автобус
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