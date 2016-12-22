Похитившего у Минобороны 131 млн руб. бизнесмена приговорили к двум годам

Тушинский районный суд Москвы приговорил бизнесмена к двум годам колонии за хищение более 130 млн. руб., которые Минобороны выделило на закупку средств связи. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Отмечается, что учредитель и гендиректор ООО «Модуль-Сервис» признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ).

В ходе расследования с бизнесменом заключили досудебное соглашение, и он добровольно частично возместил причиненный ущерб.

Приговор пока не вступил в силу.

В конце октября Хамовнический суд арестовал бывшего технического директора компании «Оборонэнергосбыт», поставлявшей энергию Минобороны, Юрия Ющака и его сообщника Вадима Матвеева. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.