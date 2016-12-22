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Суд арестовал экс-директора поставщика энергии для Минобороны
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Суд арестовал экс-директора поставщика энергии для Минобороны
Общество, 13:07
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Суд арестовал экс-директора поставщика энергии для Минобороны

Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего технического директора компании «Оборонэнергосбыт», поставлявшей электроэнергию Минобороны, Юрия Ющака и его сообщника Вадима Матвеева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Ющак был арестован 12 сентября 2018 года на месяц, позднее ему был продлен арест до 12 января 2019 года. В отношении Матвеева ходатайство об аресте поступило 13 сентября этого же года, его арестовали до 20 октября. Следствие вновь обратилось в суд 12 октября с просьбой продлить содержание под стражей, и на этот раз суд поместил его под стражу до 20 января», — сообщили в пресс-службе.

ТАСС В Хамовническом суде рассказали, что в отношении Ющака и Матвеева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). При этом источник агентства в правоохранительных органах отметил, что Матвеев занимает пост генерального директора компании «ЭнергоДата», которая была партнером «Оборонэнергосбыта». Собеседник добавил, что он заключил договор о предоставлении услуг в сфере информационных технологий, который оказался фиктивным.

В июле 2016 года Хамовнический суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Оборонэнергосбыта» Александра Змихновского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Газета «Коммерсантъ» сообщала, что его обвинили в хищении почти 450 млн руб. у Минобороны. ФСБ объявила Змихновского в розыск, так как он скрылся за границей. Суд также арестовал его дом на Рублевском шоссе и две московские квартиры.

Впоследствии в октябре того же года фигурантами дела о мошенничестве стали бывший гендиректор компании «Оборонэнерго» Михаил Фомин, его экс-заместитель Максим Воронков, руководитель одного из филиалов Петр Коник и несколько человек из его команды. Фомина заключили под стражу, а других сотрудников поместили под домашний арест или подписку о невыезде, так как они активно сотрудничали со следствием. Дела о мошенничестве в «Оборонэнергосбыте» и «Оборонэнерго» объединили.

Теги: «Оборонэнергосбыт» , мошенничество
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