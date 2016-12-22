ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России

​Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче нефти в России на 2018 и 2019 годы, следует из отчета на сайте ОПЕК.

Средняя добыча нефти в России по итогам текущего года может составить 11,33 млн барр./сутки, считают в ОПЕК. Ранее в организации повысили прогноз по добыче до 11,24 млн барр./сутки на фоне нового рекорда, установленного в октябре, — тогда среднесуточная добыча нефти составила 11,6 млн барр.

При этом организация считает, что в 2019 году добыча нефти в России увеличится на 0,11 млн барр./сутки, до 11,44 млн барр. Такие показатели в ОПЕК объяснили договоренностями о сокращении добычи на 230 тыс. барр./сутки странами-участниками и государствами, не входящими в картель.

Сделку заключили 7 декабря, общая добыча ОПЕК+ сократится на 1,2 млн барр./сутки. По словам главы российского Минэнерго Дмитрия Новака, Москва сократит добычу примерно на 228 тыс. барр/сутки.