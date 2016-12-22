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Россия поставила новый постсоветский рекорд по добыче нефти
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Россия поставила новый постсоветский рекорд по добыче нефти
Экономика, 16:06
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Россия поставила новый постсоветский рекорд по добыче нефти
В октябре Россия установила новый рекорд добычи нефти за постсоветское время, увеличив ее по сравнению с сентябрем на 50 тыс. барр. в день. Уровень добычи составил 11,6 млн барр./день, сообщила ОПЕК
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Среднесуточная добыча нефти в России в октябре 2018 года составила 11,6 млн барр., что стало новым рекордом с советских времен, говорится в докладе ОПЕК. По сравнению с сентябрем ежесуточная добыча увеличилась на 50 тыс. барр.

«Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 50 тыс. барр./день, до средних значений 11,6 млн барр./день, согласно предварительным оценкам», — заявил организация. По сравнению с октябрем 2017 года этот показатель вырос на 290 тыс. барр./день.

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В докладе отмечается, что наибольший вклад в рост добычи нефти внесла «Роснефть», в частности принадлежащая ей компания «Юганскнефтегаз», которая нарастила добычу на 60 тыс. барр./день. В целом рост добычи в 2018 году продемонстрировали ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть», благодаря чему удалось компенсировать снижение объемов добычи нефти компаниями «Башнефть», «Газпром», «Славнефть» и НОВАТЭК.

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ОПЕК ожидает, что по итогам 2018 года добыча нефти в России в среднем может возрасти до 11,24 млн барр./день. Предыдущий прогноз был на уровне 11,19 млн барр./день.

«В 2019 году российские нефтяные компании имеют потенциал для дальнейшего увеличения производства за счет развития новых месторождений», — отмечается в докладе.

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье в октябре составил 5,14 млн барр./день, что на 7% больше, чем в сентябре, и на 3% выше по сравнению с октябрем 2017 года.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: «Роснефть» , «Газпром нефть» , добыча , нефтедобыча , ОПЕК
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