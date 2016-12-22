Зорькин подарил Путину книгу решений Конституционного суда

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил президенту Владимиру Путину сборник важнейших решений КС. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства, в свою очередь, поздравил Зорькина с Днем Конституции и поблагодарил за работу. «Сегодня юбилейная дата — 25-летие принятия основного документа страны. Я хочу поблагодарить вас, весь состав Конституционного суда, персонал за работу», — сказал Путин.

Зорькин отметил, что задача КС заключается в том, чтобы обеспечить «живую конституцию». «Я думаю, что нам это пока удавалось», — сказал он. По словам Зорькина, в последнее время большая часть решений КС связана с конституционным толкованием, а не с признанием неконституционности каких-либо актов.

Накануне Зорькин сравнил Конституцию с автомобилем Mercedes последней марки. По его словам, в действующем основном законе страны, «все есть, если присмотреться».

Конституция России была принята 12 декабря 1993 года.