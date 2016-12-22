Ростуризм призвал россиян к бдительности после стрельбы в Страсбурге

Ростуризм рекомендовал россиянам соблюдать ​меры безопасности после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Ростуризм рекомендует находящимся в департаменте Нижний Рейн российским туристам проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения центральных районов Страсбурга, а также мест массового скопления людей и следовать указаниям местных властей», — сообщает ведомство.

По данным Ростуризма, власти страны объявили об усилении мер безопасности на всех рождественских ярмарках. На границах Франции усилен пограничный контроль. В департаменте Нижний Рейн в связи со спецоперацией 13 декабря запрещено проведение манифестаций. Ранее об этом объявил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

Ростуризм назвал произошедшее терактом. По предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.

Жертвами стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге, произошедшей 11 декабря, стали три человека. Еще 12 человек получили ранения. Нападавшим оказался 29-летний местный житель. Стрелок скрылся с места преступления на такси. Для его поимки мобилизованы 350 человек из состава сил безопасности и два вертолета. Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа начал расследование произошедшего.

