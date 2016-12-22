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Песков отреагировал на попытку выселить онкобольных из квартиры в Москве
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Песков отреагировал на попытку выселить онкобольных из квартиры в Москве
Общество, 12:46
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Песков отреагировал на попытку выселить онкобольных из квартиры в Москве

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут прокомментировать сообщение о попытке выселить онкобольных детей из квартиры на юго-западе Москвы, сообщает корреспондент РБК. При этом пресс-секретарь президента России выразил сожаление в связи с тем, что собиравшие подписи за это люди мотивировали свою позицию тем, что рак заразен.

По словам Пескова, в Кремле надеются на то, что жители «не сочтут за труд ​ознакомиться с какой-то минимальной информацией об онкологии».

Квартиру в многоэтажном доме для приехавших в Москву на лечение онкобольных детей снимает фонд «Подари жизнь». Его директор Екатерина Шергова рассказала агентству ТАСС, что всего там проживали три семьи, одна из которых действительно съехала после начала сбора подписей. Однако глава фонда указала, что этот отъезд был плановым, поскольку ребенка выписали на перерыв в лечении. Еще две семьи остаются, и «Подари жизнь» продолжит снимать квартиру, пока на то будет согласие хозяйки.

Шергова подчеркнула, что многие подписавшие петицию «раскаиваются и признаются, что сделали это не глядя».

Как ранее сообщала координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям» Наталья Машкова, начавшая сбор подписей женщина объясняла другим жильцам, что онкологические заболевания передаются воздушно-капельным путем. Мотивировала она это тем, что больные дети ходили в масках.

Проверку по факту случившегося начал Следственный комитет. В ведомстве пообещали установить все обстоятельства и причины произошедшего. Выяснить, на нарушались ли в данном случае права несовершеннолетних и не было ли дискриминации граждан, пообещали и в прокуратуре Москвы.

Теги: онкологическое заболевание , Дмитрий Песков
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