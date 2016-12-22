Самолет с министром обороны Болгарии совершил аварийную посадку в Вене

Самолет, на борту которого находился болгарский вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, аварийно сел в аэропорту Вены из-за треснувшего стекла в кабине пилотов. Об этом сообщает bTV.

Самолет Bulgaria Air следовал из Брюсселя в Софию. После аварийной посадки за пассажирами был отправлен резервный борт, который доставил их в болгарскую столицу.

Как отметил министр, пилоты действовали профессионально, и некоторые пассажиры даже не поняли, что произошла нештатная ситуация.

В конце июля самолет авиакомпании American Airlines с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард на борту аварийно сел в Аргентине из-за разгерметизации салона. Борт следовал из Буэнос-Айреса в Майами. После обнаружения проблемы экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.