Самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине

Самолет авиакомпании American Airlines с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на борту совершил вынужденную посадку в Аргентине из-за разгерметизации салона. Об этом сообщает местный телеканал Todo Noticias.
Рейс AA90 вылетел из аэропорта аргентинской столицы в американский Майами, однако вскоре, пролетая над Гуалегуайчу (около 250 км от Буэнос-Айреса, близ границы с Уругваем), экипаж сообщил о разгерметизации салона и принял решение о посадке в аэропорту отправления.
В результате инцидента никто не пострадал.
По данным Twitter столичного аэропорта Эсейса, вынужденно сел самолет Boeing 777-323ER.
Летевшая этим рейсом Лагард накануне участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Аргентина приняла данный саммит, поскольку в этом году председательствует в G20.
Как сообщает La Nation, в ходе визита Лагард в Буэнос-Айрес была достигнута договоренность о предоставлении Аргентине кредита на $50 млрд из средств МВФ.