Reuters сообщил о полицейской операции у Страсбургского собора

В центре Страсбурга у городского собора проводится полицейская операция после случившейся накануне стрельбы на рождественской ярмарке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Собеседники агентства рассказали, что около Страсбургского кафедрального собора выставлено полицейское оцепление. ​Подробности не сообщаются.

Как ранее заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в операции по поимке открывшего стрельбу на ярмарке 29-летнего жителя Страсбурга участвуют 350 человек и два вертолета. Министр также объявил об ужесточении пограничного контроля и мер безопасности на всех рождественских ярмарках по стране.

11 декабря нападавший открыл огонь по прохожим близ городской рождественской ярмарки. Он убил трех и ранил 12 человек, а затем скрылся на такси. Антитеррористический отдел прокуратуры Парижа начал расследование, однако власти пока не официально назвали произошедшее терактом.

