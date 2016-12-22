Куйвашев потребовал пересмотреть повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал пересмотреть решение о повышении зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и ряду чиновников городской администрации. Об этом сообщает ТАСС.

Куйвашев указал, что необходимо смотреть на оправданность бюджетных трат. «Вызывает тревогу решение депутатов ЕГД о повышении зарплаты чиновников городской администрации», — сказал он. По словам губернатора, решение екатеринбургских депутатов требует дополнительного обсуждения.

Накануне депутаты гордумы Екатеринбурга приняли решение о повышении зарплаты Высокинскому. С 1 января оклад главы города составит 54,4 тыс. руб., мэр будет также получать ежемесячное поощрение в размере 3,8 оклада (206,7 тыс. руб.). С учетом годовой премии его ежегодный доход может составить 6,6 млн руб.

Депутаты гордумы Екатеринбурга избрали мэром Александра Высокинского в конце сентября. Предыдущий глава города Евгений Ройзман ушел в отставку после отмены прямых выборов мэра.