Генпрокуратура выявила сокрытие доходов служащими ФАС и МВД

Генпрокуратура в ходе проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ряда подразделений МВД, Росстандарта, Росавтодора и подведомственных организаций выявила факты сокрытия сотрудниками сведений о доходах. Об этом генпрокурор России Юрий Чайка заявил в интервью «Коммерсанту».

«Выявлены многочисленные нарушения, связанные с представлением недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — сказал он. Чайка добавил, что чаще всего служащие скрывали данные о недвижимости и транспортных средствах, находящихся в собственности у них или у супругов.

По словам Чайки, в ходе проверки Росавтодора шестерых сотрудников службы привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что за 2017 год в связи с утратой доверия были уволены более 1 тыс. должностных лиц, за девять месяцев 2018 года — более 900. Надзорное ведомство зарегистрировало 180 тыс. нарушений, связанных с исполнением антикоррупционного законодательства. В Генпрокуратуре также отметили, что в 2018 году на 9% выросло количество выявленных случаев получения взятки.