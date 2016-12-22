В Генпрокуратуре заявили о росте числа выявленных случаев дачи взяток

За 2017 год в связи с утратой доверия по инициативе прокуроров были уволены более 1 тыс. должностных лиц, за девять месяцев 2018 года — более 900. Об этом на конференции «Приоритетные направления развития антикоррупционной политики в России и в мире» сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Аслан Юсуфов, передает корреспондент РБК.

По словам Юсуфова, Генпрокуратура зарегистрировала 180 тыс. нарушений, связанных с исполнением антикоррупционного законодательства. В основном это не уголовные преступления, пояснил он. «В этом году на 9% выросло количество выявленных случаев получения взятки и более чем на 2% — дачи», — рассказал Юсуфов.

По его словам, в связи с угрозой проверок и ужесточением антикоррупционных мер все меньше чиновников склонны к коррупционному поведению. Так, для сотрудников правоохранительных органов была введена обязанность сообщать о фактах склонения к получению взяток. Сотрудник должен не только отказаться, но и доложить своему работодателю о таком предложении, пояснил представитель Генпрокуратуры.

6 декабря официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, как выглядит портрет среднего коррупционера. По его словам, это активный, энергичный, инициативный, коммуникабельный и эмоционально устойчивый человек. В среднем это мужчина около 40 лет.