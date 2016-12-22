ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве

Следователи совместно с ФСБ изъяли документы и допросили несколько руководителей антимонопольного ведомства. По данным «Коммерсанта», обыски связаны с делом певца, который предлагал бизнесменам решить проблемы с ФАС за $2 млн

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Во вторник, 11 декабря, в здание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в центре Москвы пришли с обысками следователи столичной полиции и оперативники из ФСБ в сопровождении спецназа.​ Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В пресс-службе ФАС России подтвердили РБК факт проведения следственных действий в здании ведомства в Москве.

«Подтверждаю, работали сегодня сотрудники МВД и ФСБ», — сказала замначальника управления общественных связей ведомства Дарья Силкова. Она не смогла уточнить, в связи с чем именно проводились следственные действия.

«По имеющимся данным, речь идет о делах и решениях, принятых федеральной службой по тарифам в 2012–2014 годах. Полномочия ФСТ (Федеральная служба по тарифам. — РБК) были переданы ФАС в 2015 году», — уточнили РБК в пресс-службе антимонопольной службы.

По информации «Коммерсанта», помимо обысков следственно-оперативная группа провела допросы ряда высокопоставленных сотрудников ведомства, в том числе заместителей руководителя ФАС Сергея Пузыревского и Виталия Королева, начальника управления регулирования электроэнергетики Дмитрия Васильева, а также еще нескольких сотрудников рангом ниже.

Говоря о причинах обысков, осведомленные собеседники издания в силовых структурах уточнили, что визит полиции и ФСБ связан с расследованием уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В конце сентября по этому делу в Москве был задержан певец, шоумен и ресторатор Арэй Балевский, сообщали «Коммерсантъ» и РАПСИ.

Его взяли при получении «куклы», которая имитировала $1 млн, от представителей дагестанской энергетической компании «Каспэнергосбыт» (у этой компании есть разногласия с Федеральной службой по тарифам и с ее правопреемником — ФАС). Организация считает, что установленные ФСТ тарифы на покупку электроэнергии ведут к ее убыткам.

Компания подавала в арбитражный суд, который постановил возместить ей финансовые потери в размере 220 млн руб., а прежние приказы признать незаконными. Однако ФАС не торопилась исполнить решение суда. Тогда, пишет издание, к дагестанской компании пришел певец Балевский, который предложил им решение проблемы, поскольку имеет знакомства в ФАС. Он попросил за свои услуги $1,8 млн. Бизнесмены сообщили об этом ФСБ. Действия певца следователи сочли попыткой мошенничества, однако все же решили проверить возможные связи певца с высокопоставленными сотрудниками ФАС путем проведения обысков и допросов.​