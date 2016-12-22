Центр при ФСБ связал проблемы московского фуникулера с иностранной фирмой

Хакерская атака на информационную систему канатной дороги в Лужниках удалась из-за того, что иностранная фирма, которая ее поставила, не обеспечила кибербезопасность, заявил «РИА Новости» заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ Николай Мурашов.

Мурашов объяснил, что в период отладки и работы информационной системы было организовано удаленное управление из штаб-квартиры иностранной фирмы-поставщика. «К сожалению, никаких мер по обеспечению безопасности этого удаленного управления принято не было. В результате чего появилось то, что должно было появиться. Это был вирус-шифровальщик», — сказал Мурашов.

Название фирмы он не озвучил.

Канатная дорога между Лужниками и Воробьевыми горами приостановила свою работу через два дня после открытия — 28 ноября. Причиной сбоя стала кибератака на сервер Московской канатной дороги. Власти возбудили уголовное дело об использовании вредоносных компьютерных программ.

30 ноября канатная дорога возобновила работу. Она функционирует в бесплатном режиме до 26 декабря.