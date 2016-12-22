Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки

После хакерской атаки на серверы Московской канатной дороги (МКД) от площадки на Воробьевых горах до Лужников ее работа была временно приостановлена, сообщили РБК в пресс-службе МКД. Там указали, что кибернападение было зафиксировано в 14:00 мск.
В пресс-службе подчеркнули, что для обеспечения максимальной безопасности пассажиров, находившихся в кабинках, высадили на станциях. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщил оператор дороги.
В компании пояснили, что о дальнейшем графике работы будет сообщено дополнительно.
Канатную дорогу длиной 720 м над Москвой-рекой открыли 26 ноября с участием мэра Сергея Собянина. С 27 ноября дорога начала работу в регулярном режиме. По плану пользоваться ею будут как туристы, так и ученики спортивной школы «Воробьевы горы».
Канатную дорогу изначально планировали запустить к чемпионату мира по футболу, часть матчей которого прошла на стадионе «Лужники». Однако в конце мая власти признали, что смогут открыть дорогу только после окончания спортивного первенства.Билет в две стороны должен стоить 700 руб. в будни и 800 руб. в выходные. Власти пообещали, что в первый месяц работы (до 24 декабря) плата взиматься не будет.