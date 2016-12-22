После хакерской атаки на Московскую канатную дорогу возбудили дело

​Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с хакерской атакой на сервер канатной дороги в Лужниках. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление прокуратуры.

«Никулинской межрайонной прокуратурой Москвы признано законным и обоснованным возбуждение следственными органами московской полиции уголовного дела по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) по факту кибератаки на сервер Московской канатной дороги», — сообщили в ведомстве.

Московская канатная дорога (МКД) приостановила свою работу 28 ноября, на третий день после запуска, из-за хакерской атаки на серверы транспортной системы. Утром 30 ноября канатная дорога возобновила работу в штатном режиме после диагностики всех систем, сообщается на сайте МКД.

Канатную дорогу между Воробьевыми горами и Лужниками запустили 26 ноября. Изначально планировалось завершить проект к чемпионату мира по футболу, однако позже власти объявили об изменении сроков. В первый месяц работы (до 24 декабря) проезд бесплатный.​