В «РЕСО-Гарантии» ответили на объявление Киевом в розыск главы компании

Заместитель генерального директора, член совета директоров «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов прокомментировал РБК объявление в розыск властями Украины двух российских бизнесменов, руководителей страховой компании Сергея и Николая Саркисовых, назвав происходящее «частью хорошо спланированной кампании».
Он отметил, что эта кампания связана с вымогательством крупной суммы со стороны группы мошенников у руководителей «РЕСО-Гарантии». Причем, как подчеркнул Иванов, вымогательство происходит с привлечением украинского административного ресурса.
«По факту вымогательства правоохранительными органами ряда государств возбуждены уголовные дела и ведется следствие», — добавил он.
При этом заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» не стал разглашать детали и обстоятельства этого дела в интересах следствия.
О том, что МВД Украины объявило в розыск Сергея и Николая Саркисовых, стало известно 11 декабря. На сайте ведомства указано, что оба проходят по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). При этом никаких подробностей украинское МВД не привело.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД Украины.