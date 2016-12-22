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В «РЕСО-Гарантии» ответили на объявление Киевом в розыск главы компании
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В «РЕСО-Гарантии» ответили на объявление Киевом в розыск главы компании
Общество, 21:21
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В «РЕСО-Гарантии» ответили на объявление Киевом в розыск главы компании

Заместитель генерального директора, член совета директоров «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов прокомментировал РБК объявление в розыск властями Украины двух российских бизнесменов, руководителей страховой компании Сергея и Николая Саркисовых, назвав происходящее «частью хорошо спланированной кампании».

Он отметил, что эта кампания связана с вымогательством крупной суммы со стороны группы мошенников у руководителей «РЕСО-Гарантии». Причем, как подчеркнул Иванов, вымогательство происходит с привлечением украинского административного ресурса.

МВД Украины объявило в розыск главу компании «РЕСО-Гарантия»
Общество

«По факту вымогательства правоохранительными органами ряда государств возбуждены уголовные дела и ведется следствие», — добавил он.

При этом заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» не стал разглашать детали и обстоятельства этого дела в интересах следствия.

О том, что МВД Украины объявило в розыск Сергея и Николая Саркисовых, стало известно 11 декабря. На сайте ведомства указано, что оба проходят по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). При этом никаких подробностей украинское МВД не привело.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Украины.

Теги: РЕСО-Гарантия , вымогательство , розыск
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