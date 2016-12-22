МВД Украины объявило в розыск главу компании «РЕСО-Гарантия»

Сергей и Николай Саркисовы проходят по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере или организованной группой. Братья входят в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes

Сергей Саркисов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

МВД Украины объявило в розыск двух российских бизнесменов, руководителей страховой компании «РЕСО-Гарантия» Сергея и Николая Саркисовых.

На сайте украинского ведомства опубликованы соответствующие карточки, в них не указан род деятельности и должность разыскиваемых, однако личные данные (дата рождения, Ф.И.О.) полностью совпадают с данными президента и вице-президента компании.

Они проходят по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Никаких других подробностей об обстоятельствах расследуемого против бизнесменов дела украинские правоохранители не сообщили. Статья, по которой проходят предприниматели, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. РБК направил запрос в пресс-службу МВД Украины.

В компании «РЕСО-Гарантия» РБК заявили, что объявление в розыск является «частью хорошо спланированной кампании по вымогательству группой мошенников у Сергея и Николая Саркисовых крупной денежной суммы с привлечением административного ресурса в Украине». «По факту вымогательства правоохранительными органами ряда государств возбуждены уголовные дела и ведется следствие. В интересах следствия мы не можем разглашать детали и обстоятельства этого дела», — заявил РБК заместитель генерального директора, член совета директоров СПАО «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Сергей и Николай Саркисовы входят в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Сергей Саркисов занимает в группе «РЕСО-Гарантия» должность президента. Его состояние журнал оценивает в $750 млн (142-е место в рейтинге). Его брат Николай — вице-президент «РЕСО-Гарантия» — стоит в рейтинге на одну позицию выше с состоянием в $750 млн.

У «РЕСО-Гарантия» есть клиентские отношения с некоторыми страховщиками в странах СНГ. На Украине ее стратегическим партнером является компания «ПРОСТО-страхование».