ПФР запустит цифровой аналог пенсионного удостоверения

Пенсионный фонд России с 1 января запустит пилотный проект по внедрению цифровой социальной карты, которая будет являться аналогом пенсионного удостоверения. Об этом говорится в сообщении ПФР, поступившем в РБК.

«Аналогичные функции данная карта будет выполнять для граждан предпенсионного возраста», — уточняется в сообщении. Как отметили в ПФР, с помощью мобильного приложения пенсионеры и предпенсионеры смогут получить положенные им льготы и скидки. Указывается, что информация о льготах будет зашифрована в QR-коде, который можно будет считать с экрана мобильного телефона.

ПФР также планирует подписать соглашение с X5 Retail Group о предоставлении льгот в магазинах сети при использовании цифровой карты. Аналогичное взаимодействие обсуждается с РЖД.

Ранее стало известно, что пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур будут выплачиваться только на карты «Мир». Соответствующее постановление правительства было опубликовано 6 декабря. Оно вступает в силу 1 февраля 2019 года и предполагает постепенный перевод пенсионеров на карты «Мир» после истечения срока действия международных карт. Замена карт должна завершиться до 1 июля 2020 года.