ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,43 65,74 EUR Нал. 76,83 74,97 USD Бирж. 66,40 -0,47 EUR Бирж. 75,74 -0,36 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3623,50 +94,80 IMOEX 2431,29 +0,79% RTSI 1157,94 +2,10% Brent 63,23 +6,25% DJIA 24388,95 -2,24% Nasdaq 6969,25 -3,05%
ПФР назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями
Лента новостей
ПФР назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями 06:24, Экономика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 06:20, РБК и Philips Задержанная CFO Huawei попросила освободить ее по состоянию здоровья 05:37, Общество Шестеро израильтян пострадали при стрельбе на Западном берегу реки Иордан 05:35, Общество «Ведомости» узнали об открытии офиса по продаже активов рухнувших банков 05:01, Бизнес В Канаде неизвестные пытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei 04:58, Общество Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле 04:21, Политика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 03:47, РБК и Barilla Россия вышла на второе место в мире по производству оружия 03:40, Бизнес Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Борисполь» 03:36, Общество СБУ запретила Донецкому митрополиту проехать через линию разграничения​ 02:47, Общество Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов 02:01, Политика В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона 01:52, Общество «Ривер Плейт» победил «Боку» в мадридском финале Кубка Либертадорес 01:27, Спорт Музыканта группы Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду наличных 00:46, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 00:16, РБК, Jardin и Greenfield PwC спрогнозировала рост себестоимости строительства из-за эскроу-счетов 00:01, Бизнес Сервисам AliPay и WeChat запретят переводить деньги россиян 00:00, Финансы «ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн 09 дек, 23:46, Общество Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска 09 дек, 23:26, Политика Киев отказал во въезде 900 россиянам после введения военного положения 09 дек, 23:13, Общество Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах 09 дек, 22:35, Политика Эр-Рияд отказался выдать Турции своих поданных в рамках «дела Хашкаджи» 09 дек, 22:33, Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России 09 дек, 22:09, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09 дек, 21:33, РБК и ГТЛК Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов» 09 дек, 21:24, Политика Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику 09 дек, 21:22, Политика «Зенит» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России по футболу 09 дек, 21:07, Спорт
ПФР назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями
Экономика, 06:24
0
ПФР назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями

Самую высокую пенсию в России выплачивают на Чукотке, а самую низкую получают пенсионеры в Кабардино-Балкарии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Как сообщили в ведомстве, средний размер пенсии на 1 июля текущего года на Чукотке составлял 25 тыс. 173 руб., а в Кабардино-Балкарии — 11 тыс. 413 руб.

Совфед продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года
Экономика

На втором месте рейтинга самых больших пенсий оказался Ненецкий автономный округ (22 тыс. 50 руб.), за ним расположилась Магаданская область — 21 тыс. 508 руб. На четвертом и пятом месте разместились Камчатский край и Ямало-Ненецкий автономный округ — 21 тыс. 342 руб. и 21 тыс. 8 руб. соответственно.

«Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 тыс. 144 руб.», — отметили в ПФР, уточнив, что до этого показателя не дотягивают пенсии в 46 регионах страны.

В тройку регионов с самыми низкими пенсиями, помимо Кабардино-Балкарии, попали Дагестан (11 тыс. 653 руб.) и Калмыкия (12 тыс. 137 руб.).

Теги: Пенсионный фонд РФ , пенсии , регионы России
Главное
Прокуратура по просьбе ФСБ проверит поставщика продуктов для Росгвардии Общество
Материалы по теме
Соцслужбы не получали заявления пенсионера о переводе доплаты Медведеву Общество
Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter