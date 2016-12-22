Путин простился с Людмилой Алексеевой

Президент России Владимир Путин утром во вторник, 11 декабря, приехал в Центральный дом журналиста, где проходит церемония прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства возложил цветы к гробу, а также пообщался с близкими покойной.

Кроме главы государства попрощаться с правозащитницей также приезжали оппозиционеры Алексей Навальный и Дмитрий Гудков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, отмечает «Интерфакс».

Людмила Алексеева умерла 8 декабря в одной из больниц Москвы после продолжительной болезни. Ей был 91 год.

Почти всю жизнь Алексеева посвятила правозащитной деятельности. В 2017 году она была удостоена Государственной премии России. В 2012 и 2013 годах ее выдвигали на Нобелевскую премию мира.