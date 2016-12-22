Путин простился с Людмилой Алексеевой
Общество, 13:16
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Путин простился с Людмилой Алексеевой
Президент России Владимир Путин утром во вторник, 11 декабря, приехал в Центральный дом журналиста, где проходит церемония прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства возложил цветы к гробу, а также пообщался с близкими покойной.
Кроме главы государства попрощаться с правозащитницей также приезжали оппозиционеры Алексей Навальный и Дмитрий Гудков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, отмечает «Интерфакс».
Людмила Алексеева умерла 8 декабря в одной из больниц Москвы после продолжительной болезни. Ей был 91 год.