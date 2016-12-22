США прекратили поиски пропавших после крушения военных самолетов в Японии

Американские военные в Японии прекратили поиски пяти десантников, считавшихся пропавшими без вести после столкновения самолета-заправщика KC-130 и истребителя-бомбардировщика F/A 18 Корпуса морской пехоты США. Об этом говорится в сообщении американских военных в Японии.

Командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес выразил соболезнования близким военнослужащих. «Наши мысли и молитвы со всеми причастными», — отмечается в сообщении.

О крушении двух самолетов Корпуса морской пехоты США, вылетевших с авиабазы в Ивакуни, стало известно 6 декабря. На борту самолета-заправщика находились пятеро военных, на борту истребителя — двое.

После случившегося удалось спасти одного из американских военнослужащих. Также было найдено тело одного погибшего морпеха. Причины случившегося устанавливаются.