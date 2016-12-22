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АвтоВАЗ отозвал более 41 тыс. автомобилей Lada Vesta
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АвтоВАЗ отозвал более 41 тыс. автомобилей Lada Vesta
Общество, 10:13
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АвтоВАЗ отозвал более 41 тыс. автомобилей Lada Vesta

АвтоВАЗ отзывает 41,5 тыс. автомобилей Lada Vesta из-за проблем с диском запасного колеса. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, проданные с июля 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является комплектация автомобилей с шинами основной соразмерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая оказалась не сертифицирована.

«На транспортных средствах будет выполнена покраска диска запасного колеса», — отмечается в сообщении.

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3 декабря стало известно об отзыве 1716 автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora из-за несоответствия комплектации руля и модуля надувной подушки безопасности водителя.

Теги: автомобиль , АвтоВАЗ , Lada Vesta
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