АвтоВАЗ отозвал более 41 тыс. автомобилей Lada Vesta

АвтоВАЗ отзывает 41,5 тыс. автомобилей Lada Vesta из-за проблем с диском запасного колеса. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили, проданные с июля 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва является комплектация автомобилей с шинами основной соразмерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая оказалась не сертифицирована.

«На транспортных средствах будет выполнена покраска диска запасного колеса», — отмечается в сообщении.

3 декабря стало известно об отзыве 1716 автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora из-за несоответствия комплектации руля и модуля надувной подушки безопасности водителя.