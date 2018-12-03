АвтоВАЗ отозвал более 1,7 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с рулем

Компания «АвтоВАЗ» отзывает 1716 автомобилей марок ​Lada Kalina, Granta и Priora. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автопроизводитель проинформирует владельцев машин, попавших под отзыв, через письма и по телефону. При необходимости руль автомобиля заменят. Ремонтные работы будут бесплатными.

В середине мая 2017 года компания отзывала 4,5 тыс. автомобилей Lada Kalina и Lada Granta Sport. Причиной стало перетирание топливной трубки тросом сцепления. При этом в марте того же года АвтоВАЗ отозвал более 106 тыс. машин Lada Kalina и Granta из-за того же дефекта.