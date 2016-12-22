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CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента
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CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента
Политика, 09:28
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CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента

Президент США Дональд Трамп опасается возможного объявления ему импичмента. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства.

По его словам, Трамп рассматривает импичмент как «реальную возможность» после перехода к демократам контроля над палатой представителей конгресса, однако не уверен, что это произойдет.

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Другой источник, близкий к Белому дому, указал, что единственной проблемой, которая может привести к импичменту, являются обвинения президента в нарушениях финансирования избирательной кампании. Это связано с сообщениями о выплатах через экс-адвоката Майкла Коэна возможным бывшим любовницам Трампа за неразглашение информации.

По результатам промежуточных выборов, которые прошли в США 6 ноября, республиканцы лишились преимущества в палате представителей. При этом представителям правящей партии удалось укрепить контроль над сенатом.

Теги: Дональд Трамп , импичмент , палата представителей , Демократическая партия
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