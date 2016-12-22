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Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле
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Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле
Политика, 00:12
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Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле
На кадрах видно, как один из бомбардировщиков садится на взлетно-посадочную полосу. Всего в Венесуэлу прибыло два Ту-160, самолеты Ан-124 «Руслан» и Ил-62
Бомбардировщик Ту-160 (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Телеканал «Звезда» опубликовал видео приземления стратегических бомбардировщиков Воздушно-космических сил (ВКС) России Ту-160 в Венесуэле. На кадрах показано, как один из Ту-160 приземляется на взлетно-посадочную полосу, затем показаны оба бомбардировщика и экипаж самолетов.

Также в Венесуэлу прибыли тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» и дальнемагистральный самолет Ил-62.

Авиатехника вылетела с нескольких российских аэродромов и прибыла в международный аэропорт Майкетия в Венесуэле. Пролет проходил над акваториями Баренцева, Норвежского и Карибского морей, а также Атлантического океана. Протяженность маршрута составила 10 тыс. км. По данным Минобороны, норвежские истребители F-16 сопровождали российскую авиагруппу на отдельных этапах полета.

Ранее издание Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных представителей Пентагона сообщало, что Россия отправила Ту-160 в Венесуэлу для проведения учений, назвав их провокационными. «Пентагон будет пристально следить за «Блэкджеками» [название Ту-160 по кодификации НАТО] ввиду их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом по американским целям», — указывало издание.

В последний раз два Ту-160 прибыли в Венесуэлу в октябре 2013 года, предыдущий перелет состоялся в сентябре 2008 года. Министр обороны Сергей Шойгу 7 декабря на прошлой неделе сообщал, что Россия продолжит проводить переброску Ту-160 в Венесуэлу, также корабли Военно-морского флота будут заходить в венесуэльские порты.

«Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более, что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявлял Шойгу на встрече с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом (цитата по «РИА Новости»).

Бомбардировщики Ту-160 серийно выпускаются с 1984 года, длина самолета — 54,1 м, размах крыла — 55,7 м. Экипаж — четыре человека. Максимальная скорость — 2 тыс. км/ч, дальность полета — до 13,2 тыс. км. Ту-160 предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Ту-160 , Венесуэла , бомбардировщики
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