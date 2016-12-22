Ле Пен прокомментировала решение Макрона ввести режим ЧП во Франции

Глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что из-за протестов президент Эмманюэль Макрон решил исправить ошибочные решения, принятые в налоговой сфере, но при этом не признал недостатков своей политики. Об этом она написала в Twitter после объявления в стране режима чрезвычайного положения.

«Столкнувшись с протестами Макрон отказался от некоторых своих налоговых ошибок, и это хорошо, он отказывается признать, что оспаривается его модель управления [государством]», — пишет Ле Пен.

По ее словам, модель Макрона — это «дикая глобализация», недобросовестная конкуренция, широко распространенная свободная торговля, а также массовая иммиграция с ее социальными и культурными последствиями. В 2017-ом Ле Пен проиграла Макрону на выборах президента Франции, за нее проголосовали 34,1% избирателей, в то время как ее соперник получил 65,9% голосов.

Ранее из-за продолжающихся с 17 ноября протестов, начавшихся из-за планов властей Франции повысить налоги на топливо, Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения. В частности, на €100 повысят минимальный уровень зарплаты, отменят повышение налога на соцобеспечение пенсионеров с доходом меньше €2 тыс. в месяц и не будут облагать сборами премии, которые работники получат в конце года.

Выполнение объявленных Макроном мер будет стоить стране €8-10 млрд, заявил госсекретарь Ольие Дюссо, курирующий бюджетную политику.