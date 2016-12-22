Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,41 66,19 EUR Нал. 76,90 75,27 USD Бирж. 66,64 +0,25 EUR Бирж. 75,67 -0,08 USD ЦБ. 66,24 -0,68 EUR ЦБ. 75,71 -0,37 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 3497,97 -180,53 IMOEX 2396,84 -1,42% RTSI 1136,50 -1,85% Brent 61,17 -3,26% DJIA 24423,26 +0,14% Nasdaq 7020,52 +0,74%
Ле Пен прокомментировала решение Макрона ввести режим ЧП во Франции
Лента новостей
В Instagram появилась возможность отправлять голосовые сообщения 03:24, Технологии и медиа Ле Пен прокомментировала решение Макрона ввести режим ЧП во Франции 02:52, Политика Госдеп исключил Россию из списка опасных для туристов из США стран 02:40, Политика Британские депутаты проведут дебаты из-за переноса голосования по Brexit 02:21, Политика Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000% 02:03, Экономика Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене 01:35, Экономика Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП 01:09, Политика Климкин предложил Совету ЕС ввести «креативные санкции» против России 01:04, Политика Как будут праздновать Рождество в Москве 00:57, РБК и Путешествие в Рождество Режим чрезвычайного положения во Франции. Главное 00:42, Политика СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей 00:38, Общество Глава МВД прокомментировал введение чрезвычайного положения во Франции 00:14, Политика Появилось видео приземления бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэле 00:12, Политика Абдулатипов связал свою отставку с арестами Магомедовых и Керимова 00:02, Политика Абдулатипов — РБК: «В республике не было вора без куратора из Москвы» 00:00, Политика Второй созданный человеком аппарат вышел в межзвездное пространство 10 дек, 23:57, Технологии и медиа Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года 10 дек, 23:52, Политика Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160 на пути в Венесуэлу 10 дек, 23:23, Политика Представитель Мэй объяснил перенос голосования по Brexit в парламенте 10 дек, 23:07, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 10 дек, 22:57, РБК и Huawei Макрон ввел чрезвычайное положение после протестов «желтых жилетов» 10 дек, 22:38, Политика Первые в бизнесе: обладатели Премии РБК 2018 года 10 дек, 22:24, Фотогалерея  Суд запретил Apple продавать в Китае некоторые модели iPhone 10 дек, 22:17, Технологии и медиа Филарет допустил отказ от участия в объединительном соборе на Украине 10 дек, 22:02, Политика СМИ анонсировали переход футболиста «Спартака» в клуб чемпионата Бразилии 10 дек, 21:43, Спорт В Москве вручили Премию РБК 2018 10 дек, 21:31, Свое дело Собянин отказался считать платные парковки источником дохода для бюджета 10 дек, 20:54, Общество СПЧ назвал ошибкой отказ отпустить Пономарева на прощание с Алексеевой 10 дек, 20:44, Общество
Ле Пен прокомментировала решение Макрона ввести режим ЧП во Франции
Протесты во Франции, 02:52
0
Ле Пен прокомментировала решение Макрона ввести режим ЧП во Франции

Глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что из-за протестов президент Эмманюэль Макрон решил исправить ошибочные решения, принятые в налоговой сфере, но при этом не признал недостатков своей политики. Об этом она написала в Twitter после объявления в стране режима чрезвычайного положения.

«Столкнувшись с протестами Макрон отказался от некоторых своих налоговых ошибок, и это хорошо, он отказывается признать, что оспаривается его модель управления [государством]», — пишет Ле Пен.

Режим чрезвычайного положения во Франции. Главное
Политика

По ее словам, модель Макрона — это «дикая глобализация», недобросовестная конкуренция, широко распространенная свободная торговля, а также массовая иммиграция с ее социальными и культурными последствиями. В 2017-ом Ле Пен проиграла Макрону на выборах президента Франции, за нее проголосовали 34,1% избирателей, в то время как ее соперник получил 65,9% голосов.

Протесты во Франции. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Ранее из-за продолжающихся с 17 ноября протестов, начавшихся из-за планов властей Франции повысить налоги на топливо, Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения. В частности, на €100 повысят минимальный уровень зарплаты, отменят повышение налога на соцобеспечение пенсионеров с доходом меньше €2 тыс. в месяц и не будут облагать сборами премии, которые работники получат в конце года.

Выполнение объявленных Макроном мер будет стоить стране €8-10 млрд, заявил госсекретарь Ольие Дюссо, курирующий бюджетную политику.

Теги: Марин Ле Пен , Франция
Главное
Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП Политика
Материалы по теме
Власти Франции оценили расходы в €8-10 млрд из-за режима ЧП Политика
Глава МВД прокомментировал введение чрезвычайного положения во Франции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter